Paris Saint-Germain-Nice: duelo de Ligue 1 na Taça de França

CÓD 185 PSG 1.44 Empate 4.25 Nice 5.55

Encontro de equipas da Ligue 1 nos oitavos-de-final da Taça de França, com um embate de equipas de topo entre Paris Saint-Germain e Nice. Será um verdadeiro duelo de titãs, entre duas equipas que estão a fazer temporadas bastante positivas - com vantagem clara para os parisienses.Sem qualquer derrota nos últimos onze jogos, o PSG está claramente numa excelente fase, mas a verdade é que enfrenta este encontro com muitas incertezas, especialmente pela baliza, já que a probabilidade de ter de utilizar um jogador das camadas jovens é elevada. Em termos estatísticos, de notar que os parisienses foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontros, sendo que também nesse período chegou também ao intervalo na frente.Quanto ao Nice, vem de seis vitórias seguidas e está claramente moralizado por essa boa fase. Segundo colocado na Ligue 1, o Nice foi a primeira equipa a marcar em cinco dos tais seis jogos que ganhou, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador teve sempre pelo menos 3 golos.Em relação ao confronto direto, comecemos pelos golos, já que apenas dois dos últimos dez embates não tiveram pelo menos 3 golos no total. Por outro lado, o PSG leva oito partidas consecutivas sem ser batido pelo Nice. Na primeira volta do campeonato, por exemplo, viu-se um empate a zeros, num jogo que travou uma série de três vitórias seguidas do PSG e também de pelo menos os tais 3 golos no final.