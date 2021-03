Paris SG-Barcelona: Trincão com missão difícil

Paris Saint-Germain e Barcelona defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que os parisienses têm uma vantagem de três golos sobre o seu adversário, depois da vitória por 1-4 na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paris Saint-Germain registou quatro vitórias (Barcelona, Dijon, Bordéus e Brest) e uma derrota (Monaco), enquanto que o Barcelona somou quatro triunfos (Elche, Sevilha - por duas vezes - e Osasuna) e um empate (Cádiz).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos catalães - que contam com o português Francisco Trincão na equipa -, após terem levado a melhor em três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o PSG a vencer os dois restantes embates.