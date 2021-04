Paris SG-Bayern Munique: eliminatória em aberto

Paris Saint-Germain e Bayern Munique defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Este será um encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento na presente temporada e que têm a clara ambição de qualificar-se para a próxima fase da prova.

No encontro da primeira mão, os parisienses bateram os alemães por 3-2, uma vantagem que deixa tudo em aberto para o duelo desta terça-feira. Mbappé e Neymar foram as estrelas da partida, com o francês a apontar dois dos três golos do Paris SG, enquanto que o brasileiro foi o autor de dois dos três passes que terminaram em golo.



De notar que para este encontro, os bávaros não poderão contar com os lesionados Douglas Costa, Serge Gnabry, Hoffmann, Robert Lewandowski, Roca, Sule, Tillman e ainda Tolisso. São muitas baixas de peso na equipa comandada por Hansi Flick.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram recentemente inseridas, de notar que o Paris Saint-Germain registou quatro vitórias (Lille, Lyon, Bayern Munique e Estrasburgo) e uma derrota (Lille), ao passo que o Bayern Munique somou três triunfos (Lazio, Estugarda e Leipzig), um empate (Union Berlim) e uma derrota (Paris Saint-Germain).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bayern Munique, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com os franceses a levarem a melhor nos dois restantes duelos durante esse mesmo período.