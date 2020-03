PSG-Dortmund: Haaland e Neymar no frente-a-frente por um lugar nos 'quartos' da Champions

O Paris Saint-Germain recebe, esta quarta-feira, o Borussia Dortmund, de Raphäel Guerreiro, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro em que a formação alemã chega com uma ligeira vantagem, após o triunfo por 2-1 no encontro da primeira mão.



Nos últimos cinco jogos disputados, o emblema parisiense registou três vitórias (Bordéus, Dijon e Lyon), um empate (Amiens) e uma derrota (Borussia Dortmund), enquanto que o conjunto alemão somou cinco triunfos (Eintracht Frankfurt, Paris Saint-Germain, Werder Bremen, Friburgo e Borussia M'gladbach).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem do Borussia Dortmund, com o único triunfo diante da formação francesa a ter sido conquistado no encontro que decorreu no passado dia 18 de fevereiro. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates (0-0 e 1-1) entre as duas equipas, em jogos a contar para a fase de grupose da Liga Europa, em 2010.

CÓD 104 PSG 1.7 Empate 4.13 Bor. Dortmund 3.91