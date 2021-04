Paris SG-Manchester City: portugueses tentam dar mais um passo rumo à final

Paris Saint-Germain e Manchester City defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, num duelo que colocará frente a frente portugueses.

Do lado francês, Danilo Pereira deverá ser peça presente no centro da defesa parisiense, enquanto que do lado inglês Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva poderão figurar os três as escolhas iniciais de Pep Guardiola.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paris Saint-Germain registou quatro vitórias (Estrasburgo, Saint-Étienne, Angers e Metz) e uma derrota (Bayern Munique), ao passo que o Manchester City somou três triunfos (Borussia Dortmund, Aston Villa e Tottenham) e dois desaires (Leeds United e Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos citizens, formação que venceu um dos três duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o Paris Saint-Germain a não vencer em nenhuma ocasião.