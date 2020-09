Paris SG-Marselha: será o desfalque de uns a sorte de outros?

Serão precisos os dedos das duas mãos para contar o número de ausentes com que o Paris Saint-Germain - que já entrou com o pé esquerdo neste campeonato - conta para o encontro diante do Marselha, de André Villas-Boas. Os atuais campeões franceses não poderão contar com, nada mais nada menos que, Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Keylor Navas, Paredes, Mbappé e... Neymar.

Já com a presença limitada de adeptos, o Stade de France prepara-se para receber o vice-campeão da última temporada da Ligue1, o Marselha, que já iniciou esta época desportiva com um triunfo por 2-3 na casa do Brest. Neste ponto, os parisienses poderão 'atirar as culpas' à Covid-19, depois de terem perdido por 1-0 frente ao Lens, recém-promovido ao principal escalão francês.

Nos últimos cinco jogos disputados, de lembrar que o Paris Saint-Germain - equipa que esteve em Lisboa a disputar a Liga dos campeões, prova que deixou escapar na final para os alemães do Bayern Munique - registou três vitórias (Sochaux, Atalanta e RB Leipzig) e duas derrotas (Bayern Munique e Lens), por sinal, o mesmo registo que o Marselha: 3V (Heimstetten, Nimes e Brest) e 2D (Dun. Streda e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da equipa atualmente orientada pelo alemão Thomas Tüchel, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos disputados entre as duas equipas. Porém, se levarmos a estatística mais além e analisarmos o desempenho das duas formações nos respetivos jogos em casa e fora, podemos constatar que o PSG venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o Marselha no seu estádio.