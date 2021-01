Paris SG-Marselha: Trophée des Champions em discussão

O Stade Bollaert-Delelis, em Lens, recebe esta quarta-feira a discussão do primeiro troféu da temporada em França, com Paris SG e Marselha a disputarem entre si a conquista do Trophée des Champions, uma prova que colocará frente a frente os dois primeiros classificados da temporada passada na Ligue 1.



Orientado por André Villas-Boas, o Marselha terá aqui um duro teste diante da poderosa e milionária equipa da capital, que chega a esta partida numa senda de cinco jogos seguidos sem perder. Do lado oposto, o Marselha atravessa a pior fase da temporada, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos.



Por outro lado, olhando a estatísticas, note-se que grande parte delas se referem aos jogos do Marselha. Como por exemplo o facto de cinco dos últimos sete encontros da equipa de AVB terem tido pelo menos 3 golos ou o facto de apenas uma das últimas seis não ter tido golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, o Paris SG tem vantagem clara nas contas globais recentes, com seis vitórias nos últimos dez jogos contra apenas uma do Marselha. Por outro lado, os parisienses foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis embates diretos, sendo que no único em que não o fez... perdeu! Como será desta vez?

CÓD 101 PSG 1.33 Empate 4.52 Marselha 6.04