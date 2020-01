Parma-AS Roma: Paulo Fonseca em estreia na Taça

Derradeiro encontro dos oitavos-de-final da Taça de Itália, com o Parma a receber esta quinta-feira a visita da AS Roma, num duelo que colocará frente a frente duas formações a viver temporadas positivas no primeiro escalão do futebol transalpino.



Sétimo colocado da Serie A, com 28 pontos, o conjunto da casa vem de uma vitória por 2-0 sobre o Lecce, procurando nesta partida o seu quarto triunfo seguido enquanto anfitrião. De resto, foi também como anfitrião que o Parma superou as duas primeiras rondas nesta prova, ao deixar pelo caminho o Venezia e o Frosinone.



Quanto à Roma, quinta com 35 pontos na Serie A, procura esta quinta-feira o primeiro triunfo da temporada, depois de duas derrotas diante de equipas de Turim para o campeonato. De notar que esta será a partida de estreia da equipa de Paulo Fonseca na Taça, já que entraram na prova diretamente nesta ronda.



Este será o segundo encontro entre as duas temporadas esta temporada, tendo o Parma vencido o primeiro, por 2-0. Como será desta vez?

CÓD 183 Parma 3.48 Empate 3.38 AS Roma 1.81