Parma-Atalanta: visitantes de olho nos 100 golos

Equipa sensação da Serie A mercê do seus terceiro posto, e já com o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima temporada garantido, a Atalanta visita esta terça-feira o reduto do Parma, numa partida da 37.ª jornada da prova na qual enfrentará o 11.º.



Com 75 pontos, a turma de Bérgamo entra em campo com dois aliciantes importantes: o primeiro é a possibilidade de subir ao segundo lugar em caso de tropeção do Inter Milão (tem mais 1 ponto) e o segundo é o facto de estar somente a 4 golos de atingir a histórica centena na temporada na Serie A.



Sem perder há 18 partidas, a Atalanta vem numa sequência de três triunfos consecutivos frente ao Parma, sendo que nos últimos cinco não perdeu.



Por outro lado, olhando a estatísticas, de notar que em oito dos últimos nove duelos a Atalanta foi a primeira equipa a marcar, tal como o Parma, que foi a primeira formação a marcar em cinco dos últimos seis. A grande diferença é que os de Parma perderam três desses seis duelos... Por outro lado, de notar que o Parma vai já em doze encontros seguidos a sofrer, sendo que nos últimos dez conseguiu também marcar sempre.

CÓD 101 Parma 7 Empate 5.25 Atalanta 1.39