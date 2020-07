Parma-Bolonha: duelo de equipas tranquilas

Colocados a meio da tabela da Serie A, e já praticamente com a situação resolvida no que à permanência diz respeito, Parma e Bolonha encontram-se este domingo em partida da 32.ª jornada, num duelo no qual se enfrentarão o 12.º e o 10.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 39 pontos, o Bolonha entra em campo vindo de uma retoma de altos e baixos, com duas derrotas, duas vitórias e um empate, sendo que o maior realce vai mesmo para a incrível série de jogos seguidos a sofrer golos, que já chegou aos 27 (!) jogos. Por outro lado, ainda nesse particular, o Bolonha foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao intervalo a perder em seis dos últimos oito jogos.



Quanto ao Parma, vai em quatro derrotas consecutivas, tendo sofrido golos nos últimos sete. Apesar disso, refira-se que foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco encontros - algo caricato, na verdade -, sendo que nesses mesmo cinco jogos houve sempre mais do que três golos.



Quanto ao confronto direto, aí o Parma continua a não ter razões para sorrir, já que vai em seis jogos seguidos sem ganhar ao Bolonha, numa sequência na qual marcou cinco golos e sofreu 10.

