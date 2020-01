Parma-Lecce: Bruno Alves ausente por lesão

Parma, de Bruno Alves, e Lecce defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato italiano (Serie A), num encontro que coloca frente a frente duas formações em situações algo distintas.



Nos últimos cinco encontros realizados, a formação capitaneada pelo internacional português registou duas derrotas, duas vitórias e um empate, ao passo que o Lecce somou um triunfo, um empate e três desaires.



No que toca à classificação, de realçar que o Parma é 7.º classificado, com 25 pontos, mais dez que o Lecce, que é 15.º colocado.



Relativamente ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para duas vitórias do Parma, contra apenas uma do Lecce. Pelo meio, registaram-se ainda duas igualdades.

CÓD 124 Parma 1.8 Empate 3.7 Lecce 3.82