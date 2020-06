Parramatta Eels-MS Eagles: encontro a contar para a 4.ª jornada da NRL

Parramatta Eels e Manly Sea Eagles defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido ao surto de Covid-19.



À entrada para esta ronda, o Parramatta Eels mantém-se invicto na prova, com três triunfos (6 pontos) nas três jornadas inaugurais, diante de Canterbury Bulldogs, Gold Coast Titans e Brisbane Broncos, ao passo que os Manly Sea Eagles são 7.º classificados, com 4 pontos, fruto de duas vitórias diante Sydney Roosters e Canterbury Bulldogs e um desaire, na 1.ª jornada da prova, frente aos Melbourne Storm.



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para a ligeira superioridade dos Parramatta Eels com três triunfos nos últimos cinco duelos, sendo que os Manly Sea Eagles saíram vitoriosos nos restantes dois jogos realizados.