Parrramatta Eels-Canberra Raiders: líder da NRL recebe o quinto

Aí está mais uma partida da NRL, agora com o líder Parrramatta Eels a receber a visita do quinto colocado Canberra Raiders, num duelo da sétima jornada no qual se enfrentarão duas formações que curiosamente sofreram desaires na última ronda.



Batidos em casa do Sydney Roosters por 24-10, naquele que foi o seu primeiro desaire da época, os da casa tentam retomar o rumo ganhador, tendo nesta partida pela frente uma equipa que foi batida pelos Manly Sea Eagles e que conta no total da época com dois desaires.



No que ao confronto direto diz respeito, nos últimos quatro duelos houve três vitórias dos Canberra Raiders e apenas uma dos Parrramatta Eels, sendo que a mais recente foi mesmo dos Eels. Como será agora?