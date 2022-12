Partizan-Estrela Vermelha: dérbi intenso na Euroliga

CÓD 175 Partizan Belg. 1,53 Empate 13,5 Est. Vermelha 2,6

Pela segunda vez no espaço de uma semana, Estrela Vermelha e Partizan preparam-se para parar a Sérvia, agora para um dérbi referente à Euroliga. Depois da vitória do Estrela Vermelha por 90-74 na receção ao rival, o Partizan procurará vingar esse resultado, isto numa partida na qual joga como visitado.Atualmente em 13.º, com 4 vitórias e 7 derrotas, o Partizan está uma posição abaixo do Estrela Vermelha, uma equipa que até ao momento tem 5 vitórias e seis derrotas. Em termos pontuais, analisando todas as competições, o Partizan tem uma média de 86 pontos; já o Estrela Vermelha conta com 84.No capítulo individual, Kevin Punter é o melhor pontuador, com 15,9 de média, ao passo que Mathias Lessort se destaca nos ressaltos, com 7,8. Já o Estrel Vermelha tem em Luca Vildoza o melhor pontuador, com 12,9 e Ben Bentil o melhor ressaltador, com 5.Em termos de confronto direto, o Partizan chegou ao final do primeiro quarto na frente em cinco dos últimos sete embates. Nas contas dos últimos dez jogos, a média pontual foi de 161, com vantagem do Estrela Vermelha, com 82 contra os 79 do Partizan.