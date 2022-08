Partizan-Hamrun Spartans: equipa de Malta enfrenta 'inferno' de Belgrado

CÓD 188 Partizan Belg. 1.16 Empate 5.6 Hamrun Spartans 15

Relegados da Liga Europa, após ter sido afastado pelo AEK Larnaca, os sérvios do Partizan procuram esta quinta-feira manter viva a via europeia, tendo para tal que defrontar os malteses do Hamrun Spartans, uma equipa que superou já três rondas preliminares.Vinda da primeira ronda, a equipa de Malta afastou Alashkert, Velez e Levski Sofia e terá neste duelo a sua sétima partida oficial da temporada, já que em termos internos o campeonato de Malta ainda está parado (volta no final do mês). Quanto ao Partizan, tem já cinco jogos disputados no seu campeonato, mas não teve o melhor dos arranques, já que é apenas 8.º, com 8 pontos em 15 possíveis.