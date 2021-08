Partizan-Santa Clara: açorianos enfrentam inferno de Belgrado

Depois da vitória por 2-1 conseguida em casa, o Santa Clara visita esta quinta-feira o reduto do Partizan Belgrado, numa partida da 2.ª mão da Conference League em que terá essa vantagem para defender naquilo que é considerado um verdadeiro inferno, por conta do ambiente sensacional que os adeptos sérvios normalmente criam.



Com dez jogos nas pernas, o Partizan tem esta época sete vitórias, dois empates e uma derrota, precisamente diante deste Santa Clara. Os açorianos, por seu turno, têm nove duelos já jogados, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Um desses desaires foi no fim de semana, com derrota em casa do Boavista por 2-0, numa partida na qual Daniel Ramos foi obrigado a poupar alguns jogadores tendo em vista este duelo.



Olhando a estatísticas, no caso do Partizan há a destacar o facto de terem acontecido pelo menos 3 golos em cinco dos últimos seis jogos que disputou, ao passo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Quanto ao Santa Clara, sofreu golos nos últimos três jogos, tendo sido a primeira a marcar em sete dos nove que disputou esta época.

CÓD 240 Partizan Belg. 1.75 Empate 3.1 Santa Clara 3.45