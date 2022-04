Patriotas Boyacá-Envigado FC: pontos precisam-se

Encontro da 16.ª jornada do torneio Apertura colombiano, com um embate entre o Patriotas Boyacá e o Envigado FC, o 17.º e o 8.º colocados, respetivamente.



Com 23 pontos, o conjunto visitante tem 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas até ao momento, ao passo que o Patriotas Boyacá conta com 15 pontos, fruto de 4 triunfos, 3 empates e 8 desaires. A diferença acaba por ser na fase recente, já que o Patriotas Boyacá venceu três dos quatro duelos nos últimos cinco encontros, ao passo que o Envigado nos últimos cinco jogos apenas venceu um.



Em termos de confronto direto, aí o Envigado FC tem balanço recente positivo, com três jogos seguidos sem perder e sem sofrer golos. No mais recente, em setembro do ano passado, o marcador ficou em 0-0.

