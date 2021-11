Patronato Paraná-Lanús: golos em perspetiva

CÓD 220 Patronato Paraná 2.75 Empate 3.05 Lanús 2.2

Terceiro colocado na tabela do campeonato argentino, o terceiro colocado Lanús visita esta sexta-feira o reduto do 23.º Patronato Paraná, num embate que colocará frente a frente duas formações separadas por 15 pontos na tabela.Com 20 pontos, o Patronato Paraná tem 4 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, chegando a esta partida com 20 golos marcados e 29 sofridos. Falando em golos, apenas um dos últimos seis duelos do Patronato Paraná não teve mais do que 3 no total. Olhando a esses seis jogos, note-se que nesse período o Patronato Paraná ganhou apenas um, empatando dois e perdendo três.Já o Lanús tem 35 pontos, com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com um registo de golos de 35 marcados e 30 sofridos. Os visitantes levam cinco encontros seguidos sem perder, ainda que em quatro desses cinco duelos até tenham sido a primeira formação a sofrer golo. Falando em golos, em seis dos últimos sete houve tentos de ambas a equipas.Quanto ao confronto direto, olhar em primeiro lugar às estatísticas de golos. Os últimos seis duelos diretos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nos últimos oito o Lanús marcou sempre - em sete deles em primeiro lugar. Nesse período de oito duelos, refira-se, houve quatro vitórias do Lanús, contra apenas uma do Patronato Paraná.