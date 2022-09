Patronato Paraná-Rosário Central: separados por 4 pontos

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Separados por 4 pontos na tabela, mas com seis posições entre si, Patronato Paraná e Rosário Central encontram-se na noite desta terça-feira em Entre Rios, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 19.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, a equipa da casa tem apenas a dúvida quanto a Franco Leys, sendo que nos últimos dez venceu quatro encontros, empatou quatro e perdeu dois. Quanto aos visitantes, estão na máxima força e nas últimas dez partidas venceram três, empataram três e perderam quatro.



Quanto ao confronto direto, o Rosário Central leva três jogos sem perder diante do Patronato e quatro a marcar pelo menos um golo. Nesses três jogos sem perder venceu dois e empatou um, sendo que o mais recente foi em outubro do ano passado, por 3-2.

Por Record