Peñarol-Ath. Paranaense: duelo da 1.ª mão das 'meias' da Sul-Americana

Antiga equipa de António Oliveira, o Ath. Paranaense joga na madrugada de sexta-feira a primeira mão das meias-finais da Copa Sul-Americana, defrontando fora de casa os uruguaios do Peñarol, numa partida na qual será, em teoria, dos de Montevideu o favoritismo.



Afinal de contas, olhando a todas as competições, o Peñarol não perde há nove partidas, numa série que dura há já dois meses. Por outro lado, o Peñarol foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos - no único onde não o fez... o marcador acabou a zeros. Quanto ao Athletico, nos mesmos últimos nove jogos perdeu quatro, empatou dois e venceu apenas três.



No que ao confronto direot diz respeito, na época passada houve duplo confronto entre estas equipas, no caso para Libertadores, na altura com um triunfo para cada lado e apuramento dos brasileiros, mercê do facto de terem marcado dois golos fora de casa - isto numa eliminatória que terminou igualada a três.

CÓD 289 Peñarol 2.14 Empate 2.75 Ath. Paranaense 2.85