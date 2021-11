Peñarol-Cerro Largo FC: duelo de topo no campeonato uruguaio

CÓD 555 Peñarol 1.38 Empate 3.55 Cerro Largo FC 5.2

Duelo de topo no campeonato uruguaio, com o Peñarol a receber a visita do Cerro Largo, numa partida da 13.ª jornada que colocará frente a frente o 1.º e o 2.º colocados, respetivamente.Com 27 pontos, o Peñarol tem 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota e neste jogo colocará em jogo uma série de seis duelos seguidos sem perder, com quatro vitórias e dois empates no registo.Quanto ao Cerro Largo, tem 24 pontos, totaliza seis vitórias e seis empates e é a única equipa ainda sem derrotas no campeonato. Leva, por isso, 13 encontros consecutivos sem perder, sendo que nos últimos quatro marcou e sofreu... Em seis dos últimos oito duelos, refira-se, houve menos do que 3 golos.Em relação ao confronto direto, o Peñarol não perdeu nenhum dos últimos seis duelos diante do Cerro Largo, tendo marcado nesses duelos - foi sempre a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, em agosto, o Peñarol venceu por 1-0.