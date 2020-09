Peñarol-Colo Colo: anfitriões procuram 'vingança'

Peñarol e Colo Colo defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do Grupo C da Taça Libertadores, num encontro em que a formação anfitriã vai tentar vingar-se da derrota sofrida na 3.ª ronda da prova.

À entrada para esta jornada, o Peñarol posiciona-se no último lugar do grupo, com 3 pontos, fruto de uma vitória (Wilstermann) e três derrotas (Colo Colo, Wilstermann e Athletico-PR), enquanto que o Colo Colo encontra-se no 3.º posto, com 6 pontos, após somar duas vitórias (Athletico-PR e Peñarol) e duas derrotas (Wilstermann e Athletico-PR).

Nos últimos cinco jogos disputados para todas as competições, o Peñarol registou uma vitória (Plaza Colonia), dois empates (River Plate e Montevideo City) e duas derrotas (Colo Colo e Wilstermann), ao passo que o Colo Colo somou o mesmo registo: 1V (Peñarol), 2E (Universidade de Chile e Union La Calera) e 2D (O'Higgins e Athletico-PR).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para as duas vitórias conquistadas pelo Colo Colo nos dois únicos duelos até ao momento travados entre as duas formações.