Peñarol-Nacional URU: vantagem curta na eliminatória

Peñarol e Nacional URU defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana, num encontro em que o Peñarol chegará com uma vantagem de 2-1, trazida na primeira mão da eliminatória.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Peñarol registou três vitórias (Montevideo City, CErrito e Nacional), um empate (Villa Española) e uma derrota (Nacional), enquanto que o Nacional somou dois triunfos (Wanderers e Peñarol), um empate (Rentistas) e dois desaires (Montevideo City e Peñarol).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Peñarol, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Nacional URU a vencer um dos três restantes embates realizados durante esse mesmo período.