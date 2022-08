Penafiel-B SAD: formações à procura da primeira vitória em 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Penafiel e B SAD defrontam-se na tarde de segunda-feira, a partir das 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da segunda divisão portuguesa de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não venceram neste arranque da competição.

À entrada para esta ronda, o Penafiel posiciona-se no 16.º e antepenúltimo lugar, com apenas um ponto, fruto de um empate e uma derrota, enquanto que a B SAD se encontra no 17.º e penúltimo posto, sem qualquer ponto somado até ao momento, após somar dois desaires consecutivos nas duas primeiras jornadas da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Penafiel registou uma vitória (Vizela), três empates (Santa Clara, Marítimo e Leixões) e uma derrota (Mafra), ao passo que a B SAD somou um empate (Arouca) e quatro desaires (Sporting de Braga, Famalicão, Trofense e FC Porto B).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois conjuntos.