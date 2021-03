Penafiel-Casa Pia: duelo de equipas separadas por 3 pontos

Encontro da 25.ª jornada da Liga SABSEG, com um embate entre Penafiel e Casa Pia, duas equipas que entram em campo separadas por uma posição e 3 pontos na tabela.



Em melhor posição está o Penafiel, com 36 pontos no sétimo lugar, uma equipa que chega a este jogo vinda de três jogos sem perder e sem sofrer golos. E por falar em golos, note-se que apenas um dos últimos sete jogos do Penafiel teve pelo menos 3 no marcador final.



Quanto ao Casa Pia, está em oitavo com 33 pontos e curiosamente também vem de três jogos sem perder, também com duas vitórias e um empate. Por outro lado, no caso dos gansos o registo de golos é de apenas dois dos últimos sete duelos com pelo menos 3 no final.



Quanto ao confronto direto, o Penafiel leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Casa Pia, totalizando duas vitórias e dois empates. Estas duas igualdades, refira-se, foram nos dois jogos mais recentes: 3-3 em novembro e 1-1 na época passada.

CÓD 107 Penafiel 2.28 Empate 2.82 Casa Pia 3.15