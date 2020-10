Penafiel-CD Mafra: líder com visita complicada

Aí está o arranque da quinta jornada da Segunda Liga, com o ainda invicto Mafra a visitar o reduto do Penafiel, numa partida que colocará frente a frente o primeiro e o sétimo colocados, respetivamente.



Com 12 pontos, fruto de quatro vitórias, os mafrenses chegam a este jogo naturalmente moralizados pelo arranque sensacional que assinaram, no qual marcaram 9 golos e sofreram somente um.



Do lado oposto estará um Penafiel com metade dos pontos (6) e que em quatro partidas marcou os mesmos golos que sofreu: 5.



Quanto ao confronto direto, na temporada passada houve vitória do Penafiel em casa por 2-1 e triunfo do Mafra na sua partida caseira por 1-0. Como será desta vez?