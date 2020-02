Penafiel-Desp. Chaves: fecho da 21.ª jornada da Segunda Liga

Encontro entre equipas da zona intermédia da tabela da Segunda Liga, com o Penafiel (9.º, com 27 pontos) a receber a visita do Chaves (12.º, com 26).



Separados por três posições e apenas um ponto, penafidelenses e flavienses chegam a este jogo em fases relativamente similares, ainda que a do Chaves seja bem pior, já que nos últimos cinco encontros apenas conseguiu dois empates e nos últimos três perdeu todos. Quanto ao Penafiel, conseguiu vencer uma das partidas, mas empatou três e perdeu uma.



Ainda assim, de notar que a atuar em casa o Penafiel até vai num excelente registo, já com sete jogos seguidos sem perder, numa sequência que dura desde outubro e na qual venceu dois e empatou cinco jogos. Quanto ao Chaves, apesar do estatuto de candidato à subida, venceu somente dois dos últimos oito jogos disputados fora de portas, tendo para lá desses dois triunfos averbado quatro derrotas e conseguido dois empates.



Na primeira volta, em Trás-os-Montes, o marcador ficou em 2-1 para os flavienses. Como será desta?