Penafiel-Leixões: à procura de um bom começo

No fecho da 1.ª ronda da Liga Portugal 2, Penafiel e Leixões encontram-se esta segunda-feira no Estádio Municipal 25 de Abril, num duelo entre duas equipas que na época passada acabaram em posições similares na tabela. Os de Penafiel, com 51 pontos, foram sétimos, ao passo que os de Matosinhos, com 48, surgiram logo atrás, com 48.



Esta época, com nova chance de brilhar, Penafiel e Leixões procuram cimentar a sua posição neste segundo escalão e, quem sabe, surpreender na luta pela promoção.



Habituais presenças nesta Liga Portugal 2, Penafiel e Leixões têm um longo registo de confrontos diretos, que no passado recente tem sido pobre essencialmente nos golos, já que nos últimos seis nenhum teve mais do que 2 golos. Na época passada, em dois duelos, houve um empate a um golo e uma vitória do Penafiel em casa do Leixões. Como será desta vez?

Por Record