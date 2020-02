Penafiel-Nacional: líder procura manter boa fase

Líder da Segunda Liga já com mais 7 pontos do que o terceiro colocado, o Nacional visita este sábado o reduto do 15.º Penafiel, numa partida na qual tentará ampliar o seu estado de graça recente, com cinco duelos consecutivos sem perder e apenas uma derrota nos últimos 14 encontros disputados.



Do lado oposto estará um Penafiel que não triunfou em nenhum dos últimos seis encontros, ainda que nessa fase tenha perdido apenas dois. Alargando as contas aos últimos dez, o Penafiel perdeu apenas dois jogos, vencendo três e empatando outros cinco.



Na primeira volta, refira-se, o Nacional vencue por 2-1, naquela que foi a quarta partida consecutiva sem perder ante o Penafiel. Irá haver quinta?

CÓD 101 Penafiel 3.57 Empate 2.99 Nacional 2.01