Penafiel-Portimonense: algarvios visitam adversário de boa memória

CÓD 103 Penafiel 3.4 Empate 3.25 Portimonense 2.05

Cinco anos depois de terem travado várias batalhas na Segunda Liga, Penafiel e Portimonense voltam a encontrar em campo, agora para uma partida da 4.ª ronda da Taça de Portugal Placard.Sexto colocado no segundo escalão, com 16 pontos, o Penafiel chega a este duelo vindo de três empates consecutivos no campeonato e depois de ter afastado o Maria da Fonte e o Benfica Castelo Branco nesta Taça. Os penafidelenses, refira-se, sofreram e marcaram nos últimos seis duelos, sendo que em cinco dos últimos sete foram os primeiros a marcar.Quanto aos algarvios, são também sextos no escalão principal, com 17 pontos, chegando a este encontro vindo de um triunfo nos últimos três duelos, diante do Belenenses SAD. Na Taça disputou até agora apenas uma ronda, deixando pelo caminho a UD Oliveirense, num duelo resolvido nos penáltis.Em relação ao confronto direto, com a ressalva de que estas duas equipas não se enfrentam desde 2017, o Portimonense leva seis jogos seguidos a marcar ao Penafiel e doze consecutivos sem perder.