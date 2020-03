Perth Glory-Western United: formação anfitriã procura regressar aos triunfos

Perth Glory e Western United defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar a 24.ª jornada do campeonato australiano de futebol.



À entrada para esta jornada, o Perth Glory posiciona-se no 5.º lugar, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, enquanto que o Western United encontra-se na 6.ª posição, com 27, após somar oito triunfos, três empates e nove derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Perth Glory registou dois empates e três derrotas, ao passo que o Western United somou duas vitórias, um empate e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um empate no último e único embate entre as duas formações.

CÓD 143 Perth Glory FC 1.45 Empate 3.67 Western United 4.66