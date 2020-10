Peru-Brasil: haverá samba em Lima?

A seleção do Peru recebe, na madrugada desta quarta-feira, o Brasil, em jogo da 2-ª jornada da qualificação para o Mundial do Qatar'2022, num encontro que colocará frente a frente dois países com arranques distintos nesta fase.

Na primeira jornada da eliminatória, o Peru empatou (2-2) com o Paraguai, num encontro em que André Carrillo, antigo jogador de Sporting e Benfica, marcou e viu a sua seleção chegar ao empate já perto do minuto 90. Já o Brasil passou com distinção (5-0) na receção à seleção da Bolívia, com Firmino, Coutinho e Neymar em grande plano - este trio trará, certamente, dificuldades à defesa peruana.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Peru registou uma vitória (curiosamente diante do Brasil), dois empates (Uruguai e Paraguai) e duas derrotas (Uruguai e Colômbia), ao passo que o Brasil somou dois triunfos (Coreia do Sul e Bolívia), dois empates (Senegal e Nigéria) e uma derrota (Argentina).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da seleção canarinha, país que soma três vitórias nos últimos cinco duelos disputados diante do Peru que, por sua vez, triunfou nos restantes dois encontros.