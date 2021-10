Peru-Chile: vencer para continuar a acreditar

Encontro da zona sul-americana de qualificação para o Mundial'2022, com o Peru a receber a visita do Chile, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e oitavo colocados, respetivamente.



Com 8 pontos, os peruanos têm duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, numa caminhada na qual marcaram apenas 8 golos e sofreram já 17. Ainda que o registo de golos até seja elevado, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Peru teve mais do que 3.



Quanto aos chilenos, estão a ser umas das desilusões, já que são oitavos com 7 pontos, com 9 golos sofridos e 12 marcados. A turma chilena leva já seis jogos seguidos sem ganhar, sendo que apenas um dos últimos dez jogos teve um total superior a 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Chile até venceu o jogo da primeira volta (foi a sua única vitória), numa partida na qual confirmou a tendência de entrar a ganhar e ao intervalo já vencer, como se viu em cinco dos últimos sete jogos. Curiosamente, esse jogo foi o único dos últimos sete no qual não se viram mais do que 3 golos no total do marcador.

CÓD 118 Peru 2.45 Empate 2.9 Chile 2.6