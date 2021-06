Peru-Colômbia: cafeteros venceram quatro dos últimos cinco duelos

Peru e Colômbia defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (03h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que se encontram na segunda metade da tabela.

À entrada para esta ronda, o Peru posiciona-se no nono e antepenúltimo lugar, com apenas um ponto, fruto de um empate e três derrotas nos quatro jogos até ao momento disputados, enquanto que a Colômbia encontra-se no sétimo posto, com quatro pontos, após somar uma vitória, um empate e duas derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que o Peru registou um empate (Paraguai) e quatro derrotas (Colômbia, Brasil, Chile e Argentina), ao passo que a Colômbia somou dois triunfos (Equador e Venezuela), um empate (Chile) e dois desaires (Uruguai e Equador).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Colômbia, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com o Peru a não somar qualquer triunfo durante este período.