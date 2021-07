Peru-Paraguai: duelo dos 'quartos' da Copa América

Encontro dos quartos-de-final da Copa América, com o Peru a defrontar na noite desta sexta-feira o Paraguai, num embate que colocará frente a frente o o segundo do Grupo B e o terceiro do Grupo A.



Com duas vitórias em quatro jogos disputados e um total de cinco golos marcados e sete sofridos, o Peru entra em campo vindo de três jogos seguidos sem perder, incluindo uma inesperada vitória sobre a Colômbia e um empate arrancado a ferros com o Equador. Dois resultados importantes, que permitiram apagar da memória a goleada perante o Brasil, por 4-0.



Quanto ao Paraguai, acabou com 6 pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas e com 5 golos marcados e 3 sofridos. Começou a ganhar, perante a Bolívia, perdeu depois com a Argentina, voltou a vencer diante do Chile e acabou com um desaire com o Uruguai.



Nota para o facto destas duas equipas terem registos divergentes nas contas de golos: o Peru teve mais do 3 golos nos seus jogos em cinco dos últimos seis, ao passo que o Paraguai teve a mesma estatística... mas invertida: apenas um dos últimos seis teve mais do que 3.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra sete duelos seguidos do Peru sem perder e oito a marcar diante de um Paraguai que no jogo mais recente, disputado em outubro, conseguiu um empate a dois golos. Como será desta vez?

CÓD 108 Peru 2.73 Empate 2.72 Paraguai 2.53