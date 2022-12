Perugia - Venezia: duelo de equipas da metade inferior na Serie B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 193 Perugia 2,25 Empate 2,8 Veneza 2,7

Duelo de equipas da metade inferior da tabela, com o último colocado Perugia a receber a visita do Venezia, uma equipa que entra nesta 18.ª jornada da Serie B na 15.ª posição, mesmo acima da zona de despromoção.Com 19 pontos, o Venezia está a viver uma fase bastante positiva, já que nos últimos quatro encontros conseguiu somar 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate. Em quatro dos últimos cinco jogos, refira-se, o Venezia foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao Perugia. acumula três jogos sem vencer e nos últimos dez jogos apenas ganhou em duas ocasiões, tendo perdido cinco e empatado três. No total, o Perugia tem 13 pontos, fruto de 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas.Em termos de confronto direto, o último duelo foi em 2019/20, época na qual o Venezia venceu ambos os jogos, por 1-0 e 3-1. Como será desta vez?