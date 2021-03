Perugia-Diatec Trentino: por um lugar na final da Champions de voleibol

Depois de ter ganho por 3-0 na primeira mão, o Diatec Trentino visita esta quarta-feira o reduto do Perugia, numa partida onde sabe que pode perder e, mesmo assim, seguir para a final da Liga dos Campeões. Ainda assim, esse desaire terá sempre de ser com dois sets ganhos.



Por isso, o mais certo é o Diatec Trentino jogar logo para o triunfo neste embate em italiano, o quinto da temporada entre ambas as equipas. Até agora, em quatro já disputados, há um empate absoluto, com duas vitórias para cada lado e até o mesmo número de sets ganhos: 7 contra 7.



Será por isso uma questão de ver quem consegue desempatar esta decisão direta, sendo que em teoria é o Diatec Trentino a equipa mais motivada, já que nos últimos nove encontros venceu oito e perdeu apenas um, ao passo que o Perugia foi batido em três.

CÓD 279 Perugia 1.53 Empate Diatec Trentino 2.07