Perugia-Lube Civitanova: decisão no campeonato de voleibol italiano

Terceiro encontro da final do playoff do campeonato italiano de voleibol, com o Perugia a receber esta quarta-feira a visita do Lube Civitanova, numa partida na qual as duas equipas chegam empatadas com duas vitórias cada uma. Um 'score' global que se desenhou com duas vitórias por parte das equipas visitantes nas duas partidas anteriores. Irá a história repetir-se?



Note-se, por outro lado, que este será o nono encontro da época entre estas duas equipas, depois dos que já foram feitos na fase regular do campeonato, na Taça de Itália e ainda na Champions. O balanço por agora não podia ser mais equilibrado: quatro vitórias para cada lado.

