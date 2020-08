Perugia-Pescara: duelo pela salvação na Serie B

Depois do triunfo por 2-1 conseguido na primeira mão, em casa, o Pescara visita esta sexta-feira o reduto do Perugia, no qual estará em jogo a permanência na Serie B do campeonato italiano.



Moralizado por essa vitória, o Pescara sabe que o empate chegará para se manter, ainda que a derrota também o possa servir, mas neste caso teria de ser por um golo de diferença e sempre marcando pelo menos dois.



Quanto ao Perugia, não há volta a dar: tem mesmo de vencer. E a verdade é que a atuar perante os seus adeptos o balanço não tem sido favorável, já que nos últimos nove duelos apenas venceu dois - desde a paragem devido à pandemia perdeu dois e empatou dois.



Olhando ao confronto direto, este será o quarto duelo da temporada, havendo por agora uma vitória para cada lado e um empate a registar. Nesse contexto, refira-se que em todos os duelos desta época ambas as equipas conseguiram marcar, sendo que em oito dos últimos dez encontros entre Pescara e Perugia tiveram pelo menos três golos.



Por fim, olhando à estatística, de notar que o Perugia vem de três derrotas seguidas, sendo que em seis dos seus últimos oito duelos houve golos de ambas as equipas e pelo menos três golos. Do lado oposto, o Pescara tem o registo de ter tido menos de dois golos em cinco dos últimos seis jogos que disputou.