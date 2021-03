Pescara-Ascoli: duelo de aflitos na Serie B italiana

Duelo de equipas aflitas na Serie B italiana, com o Pescara a receber o Ascoli, numa partida da 29.ª jornada que colocará frente a frente o penúltimo e o antepenúltimo, respetivamente.



Com 24 pontos, o Ascoli é a equipa menos mal colocada, chegando a este jogo vinda de sete jogos seguidos sem vencer - com quatro empates e três derrotas. Para mais, em oito dos últimos nove duelos foi a primeira equipa a sofrer golos.



Quanto ao Pescara, tem menos 1 ponto e nos últimos sete jogos conseguiu um triunfo, quatro empates e duas derrotas. Uma vantagem na fase recente que pode servir de movitação neste jogo onde vencer é praticamente fundamental para a salvação.



Nesse sentido, note-se que o Pescara vem de três jogos consecutivos a ganhar ao Ascoli, sendo que nos últimos cinco marcou e foi sempre a primeira equipa a fazê-lo. Nestes confrontos diretos, refira-se, apenas dois dos últimos sete duelos tiveram pelo menos 3 golos.