Phil. Eagles-Dallas Cowboys: playoff na mira

Com a temporada regular da NFL a aproximar-se do seu final, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys encontram-se na noite de domingo no Lincoln Financial Field, numa partida que deverá definir qual a equipa que avançará para o playoff como primeira colocada na NFC East.



Empatados com sete vitórias e sete derrotas, Eagles e Cowboys sabem que o futuro da sua temporada estará em jogo nesta partida, onde forasteiros esperam repetir a receita daquilo que fizeram há dois meses, quando venceram por 37-10. Irá a história repetir-se?

CÓD 520 Phil. Eagles 1.91 Empate 12.33 Dallas Cowboys 1.77