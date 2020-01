Phil. Eagles-Seatt. Seahawks: anfitriões em grande ritmo

Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para os oitavos-de-final do campeonato de futebol americano (NFL), num confronto que coloca frente a frente duas formações com registos recentes algo distintos.



Nos últimos cinco jogos, os Philadelphia Eagles venceram quatro (NY Giants por duas ocasiões, Dallas Cowboys, Washington Redskins) e perdeu um (Miami Dolphins), ao passo que os Seattle Seahawks triunfaram apenas em duas ocasiões (Carolina Panthers e Minnesota Vikings), tendo perdido as restantes três (San Francisco 49ers, Arizona Cardinals e LA Rams).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para cinco triunfos dos Seattle Seahawks nos últimos cinco duelos diante dos Philadelphia Eagles.

CÓD 394 Phil. Eagles 2.08 Empate 14.16 Seatt. Seahawks 1.9