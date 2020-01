Phil. Flyers-Pitts. Penguins: duas formações com desempenhos recentes semelhantes

Philadelphia Flyers e Pittsburgh Penguins defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h30), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas formações com desempenhos algo semelhantes.



Nos últimos cinco jogos realizados, os Pittsburgh Penguins registaram quatro triunfos (Arizona Coyotes, Minnesota Wild, Detroit Red Wings e Boston Bruins) e uma derrota (também com os Boston Bruins), ao passo que os Philadelphia Flyers somaram três vitórias (Boston Bruins, St. Louis Blues e Los Angeles Kings) e duas derrotas (Tampa Bay Lightning e Montreal Canadiens).



No que toca à classificação, os Philadelphia Flyers situam-se, atualmente, na 8.ª posição da conferência este, com 58 pontos, enquanto que Pittsburgh Penguins são 3.ºs, com 67 pontos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Philadelphia Flyers, contra dois dos Pittsburgh Penguins.