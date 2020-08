Philadelphia 76ers-Boston Celtics: pontos com fartura em perspetiva

Com vantagem de 2-0 ao cabo das duas primeiras partidas desta ronda inaugural do playoff da NBA, os Boston Celtics tentam na noite de sexta-feira dar seguimento à sua boa forma no campeonato basquetebol norte-americano, procurando diante dos Philadelphia 76ers manter o registo positivo recente.



Com as tais duas vitórias no 'bolso', em jogos com pontuação superior a 210 pontos (na segunda partida até chegou aos 229), os Celtics entram em campo tendo do seu lado o facto de serem o terceiro cabeça de série do Este, ainda que isso na prática pouco signifique, já que todas as equipas jogam em terreno neutro.



Olhando a estatísticas, de notar que os 76ers vão numa série curiosa: chegaram ao final do primeiro período a vencer nos últimos cinco encontros, mas em apenas dois dos últimos sete conseguiram chegar ao intervalo na frente. Por outro lado, olhando aos pontos, nos últimos 10 jogos os 76ers têm uma média de 116 pontos marcados, sendo que contando a pontuação de ambas a equipas esse registo médio chega aos 233.



Quanto aos Celtics, ganharam a primeira parte em seis dos últimos sete duelos, ainda que curiosamente tenham também um registo curioso no primeiro parcial, já que venceram apenas um dos últimos cinco. Quanto a pontos, têm uma média de 119 por partida, para um registo global nos últimos 10 de 228.



Quer isto dizer que, tal como sucedeu nas partidas prévias, o mais certo é haver um bom registo pontual, certamente acima dos 200, com ambas a equipas a conseguirem superar a centena.