Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: entrada em falso pode prometer reação imediata

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks defrontam-se na madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de basquetebol (NBA), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados bem distintos nos últimos embates de pré-temporada.

Na primeira ronda do campeonato, os Philadelphia 76ers perderam por 126-117 contra os Boston Celtics, enquanto que os Milwaukee Bucks preparam-se para fazer na madrugada de sexta-feira o primeiro embate oficial na NBA em 2022/23.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Philadelphia 76ers registaram quatro vitórias (Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers - em dois momentos distintos - e Charlotte Hornets) e uma derrota (Boston Celtics), ao passo que os Milwaukee Bucks somaram cinco desaires consecutivos (Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks - em dois momentos distintos -, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Milwaukee Bucks, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Philadelphia 76ers a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.