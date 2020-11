Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks: visitantes tentam manter tendência

Encontro entre duas equipas da NFC, com os Philadelphia Eagles a receberem a visita dos Seattle Seahawks, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 4.º colocados, respetivamente. Em melhor posição, os visitantes chegam a este jogo com sete vitórias e três derrotas, ao passo que os Eagles, ainda com um jogo em atraso, têm três triunfos e seis derrotas.



Olhando ao registo recente, os Eagles entram em campo vindos de duas derrotas consecutivas, ao passo que os Seahawks partem em busca do segundo triunfo seguido, isto depois de nas duas partidas anteriores terem sido derrotados.



Por fim, olhando ao confronto direto, aí o opimismo é total para os de Seattle, que venceram os últimos seis duelos disputados entre estas duas equipas. O mais recente no início do ano, com a vitória por 17-9, isto num duelo do wildcard do playoff.

CÓD 633 Phil. Eagles 2.76 Empate 13.07 Seatt. Seahawks 1.37