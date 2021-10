Philadelphia Eagles-Tampa Bay Buccaneers: NFL sempre em alta rotação

Encontro de equipas da NFC da NFL, com os Philadelphia Eagles a receberem na madrugada de sexta-feira a visita dos Tampa Bay Buccaneers, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Com quatro vitórias e uma derrota, os Buccaneers entram em campo vindos de dois triunfos consecutivos, o mais recente dos quais perante o Dolphins, por 45-17. Com Tom Brady sempre em evidência, os visitantes entram em campo como favoritos, mas tudo pode mudar. É assim a NFL...



Do lado oposto, os Philadelphia Eagles têm duas vitórias e três derrotas, sendo que curiosamente um desses triunfos foi na partida mais recente - 21-18 perante os Carolina Panthers.



A finalizar, de referir que estas duas equipas não se enfrentam desde 2018, época na qual os de Tampa venceram por 27-21 em casa. Como será desta vez, três anos depois?

CÓD 478 Phil. Eagles 2.95 Empate 13.5 TB Buccaneers 1.3