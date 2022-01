Philadelphia Flyers - NY Islanders: segundo encontro em dias consecutivos

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro entre duas equipas da Conferência Este da NHL, com os Philadelphia Flyers a receberem a visita dos NY Islanders, num duelo que será o segundo em dias consecutivos entre as duas equipas, que jogam já na próxima madrugada, no caso em Nova Iorque. Colocados na zona inferior da tabela, estes dois conjuntos procuram vencer para trepar na tabela, sendo que os de Nova Iorque parecem estar numa fase de recuperação, ao contrário dos Flyers.



Em termos estatísticos, Claude Giroux é o grande destaque dos Flyers, com 18 assistências e 11 golos - é o melhor pontuador da equipa, com 29 -, ao passo que Cam Atkinson também se evidencia, com 15 golos. Do lado oposto, Mathew Barzal é o melhor pontuador, com 22 (15 assistências e 7 golos), ao passo que Brock Nelson é o melhor marcador, com 10 golos.



Em termos de confronto direto, sem contar com o jogo que decorre nas próximas horas, os Islanders levam sete vitórias consecutivas, duas delas na pré-temporada, por 3-2 e 3-0.

Por Record