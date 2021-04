Philadelphia Flyers-Boston Bruins: forasteiros melhores no confronto direto

Philadelphia Flyers e Boston Bruins defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram a meio da tabela.

À entrada para esta ronda, os Philadelphia Flyers posicionam-se no 5.º lugar da divisão este, com 42 pontos, fruto de 18 vitórias (seis delas em Overtime - OT) e 21 derrotas (seis em OT), enquanto que os Boston Bruins encontram-se no 4.º posto, com 48 pontos, após somarem 21 triunfos (seis em OT) e 16 desaires (seis em OT) até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Philadelphia Flyers registaram duas vitórias (Buffalo Sabres e Boston Bruins) e três derrotas (Buffalo Sabres, New York Islanders e Boston Bruins), ao passo que os Boston Bruins somaram três triunfos (Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers e Washington Capitals) e dois desaires (Pittsburgh Penguins e Philadelphia Flyers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Boston Bruins, conjunto que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.