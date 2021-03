Philadelphia Flyers-Buffalo Sabres: duelo na Divisão Este da NHL

Duelo entre equipas da Divisão Este da NHL, com os Philadelphia Flyers a receberem na madrugada de quarta-feira a visita dos Buffalo Sabres, num encontro que colocará frente a frente o quinto e o oitavo dessa mesma divisão.



Com 27 pontos, os Flyers entram em campo vindos de duas derrotas seguidas, mas estão claramente numa fase bem mais positiva que a dos oponentes, que levam já sete desaires seguidos e que, por isso, estão afundados na tabela, com apenas 15 pontos.



Para baixar ainda mais o moral dos Sabres, os Flyers ganharam os últimos três jogos disputados, todos por 3-0. Houve ainda um jogo entre estas duas equipas na presente temporada, esse com triunfo dos de Buffalo... por 6-1! Como será desta vez?